Construção de Ferryboat em Aveiro tem ordem de suspensão

O concurso do Município de Aveiro para a construção de um ferryboat elétrico de ligação entre o Forte da Barra e São Jacinto, por 5,5 milhões de euros, tem ordem de suspensão, após ter sido impugnado pelos Estaleiros Navais de Peniche - que avançaram também com uma queixa ao Ministério Público.O despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de dia 6, indica que o efeito suspensivo da impugnação é automático.Mas, nessa data, o contrato de adjudicação já teria sido enviado ao Tribunal de Contas.Ao, a Câmara de Aveiro indica apenas que "o processo está em curso".