Contentores em Benfica à espera de sensores

Moradores denunciam o atraso que faz da zona um “depósito de lixo a céu aberto”.

Miguel Balança | 12:30

Os moradores do bairro de Santa Cruz, em Benfica, Lisboa, continuam à espera da abertura dos contentores do lixo subterrâneos, que estão instalados há mais de um mês mas que se mantêm selados.



A demora na inauguração da ‘Eco Ilha’ da rua Engenheiro Paulo Barros faz daquela via "um depósito de lixo a céu aberto", denuncia Rui Canhão, um residente na zona. A inauguração está agendada para dia 29 de dezembro, informou o município.



"O obra está concluída há mais de um mês e ainda se encontram tapados. Esta situação agrava-se dia para dia e esta zona continua a ser um depósito de lixo a céu aberto, colocando em risco as condições de higiene e salubridade urbana para quem habita esta zona", afirma Rui Canhão.



A Junta de Freguesia de Benfica esclarece ao CM que "a responsabilidade da recolha de lixo é da Câmara de Lisboa, a quem temos vindo a alertar para a necessidade de reforço dos circuitos", acrescentando que a colocação de contentores enterrados "é também responsabilidade da CML".



A Câmara Municipal de Lisboa afirma que a abertura daquela ‘Eco Ilha subterrânea’ aguarda apenas "a instalação dos sensores de leitura de enchimento dos contentores".



O mecanismo permitirá aos comerciantes da zona o acesso prático a cada contentor através de uma porta sobredimensionada, dedicada ao efeito. O equipamento inovador permite a abertura dos contentores através de cartões magnéticos.



O município tem agendadas ações de sensibilização e formação junto dos moradores tendo em vista a utilização do novo dispositivo.