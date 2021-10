A PJ encontrou conversas e imagens suspeitas no computador do padre, de 46 anos, da Diocese de Viseu, que trocou mensagens, algumas de teor sexual, com um menor de idade, num escândalo que continua a abalar a Igreja Católica e que levou o bispo de Viseu a suspendê-lo de todos os serviços diocesanos, enquanto decorrem as investigações do Ministério Público.