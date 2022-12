Corpo carbonizado encontrado num carro em Soure

Um corpo foi encontrado carbonizado este domingo num carro em Degracias, Soure, no distrito de Coimbra.



A descoberta foi feita por membros de uma associação de trilhos de aventura, por volta das 11h00. O alerta de remoção e transporte do corpo foi dado pela GNR, às 13h47, aos Bombeiros Voluntário de Soure.

Ao que tudo indica, o carro desceu uma ribanceira e embateu numa torre eólica do parque Degracias. Quando a viatura foi encontrada já se encontrava carborizada, estando o condutor no seu interior. Suspeita-se que a vítima seja um homem com idade compreendida entre os 30 e os 40 anos.

A GNR preservou o local do incidente e passou o caso para a Polícia Judiciária, que já iniciou a investigação.

O corpo já foi foi transportado para o Instituto de Medicina Legal em Coimbra, onde se vai realizar a autópsia.