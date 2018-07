Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo de homem de 84 anos encontrado num campo agrícola em Felgueiras

Vítima estaria desaparecida desde quinta-feira.

Por Lusa | 19:05

O corpo de um homem de 84 anos foi encontrado esta sexta-feira no regadio de um campo agrícola no lugar de Vila Nova, freguesia de Maceira da Lixa, concelho de Felgueiras, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Os Bombeiros da Lixa foram alertados pelas 17h28.



Segundo o comandante Vítor Hugo Meireles, o homem estaria desaparecido desde quinta-feira.



No local, esteve uma equipa dos Bombeiros da Lixa, com dois elementos, a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, que confirmou o óbito.