Corpo de homem encontrado a flutuar em praia não vigiada nos Açores

O corpo de um homem foi encontrado esta terça-feira a flutuar ao largo da praia de Água d'Alto, na ilha de São Miguel, nos Açores, informou o Comando-Local da Polícia Marítima de Ponta Delgada.

Segundo a Polícia Marítima de Ponta Delgada, o corpo "terá sido detetado a flutuar ao largo da praia de Água d'Alto, uma praia não vigiada no concelho de Vila Franca do Campo".

De acordo com o comunicado emitido, na sequência de um alerta recebido cerca das 11h38 (12h38 de Lisboa), através da PSP, "foram de imediato ativados para o local elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Ponta Delgada, da Estação Salva-vidas de Ponta Delgada e do Projeto 'SeaWatch'".

O corpo foi recolhido e transportado para terra por surfistas que se encontravam nas proximidades, tendo o óbito sido declarado no local pelo Delegado de Saúde.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo transportaram o corpo para uma unidade hospitalar.