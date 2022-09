Corpo de homem encontrado no rio Ave em Vila do Conde

O corpo de um homem foi encontrado, na manhã desta quarta-feira, a flutuar no rio Ave, no concelho de Vila do Conde. Para já desconhecem-se as causas que estão na origem deste incidente.



Segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN) o

alerta foi dado às 07h15 e dava conta da presença de um corpo a flutuar no rio Ave. "Foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde, bem como elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde", avança a nota.

A Polícia Marítima identificou que se tratava de um corpo de um homem.



O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde e o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, após indicação do Ministério Público.

O Comando-local da Polícia Marítima de Vila do Conde tomou conta da ocorrência.