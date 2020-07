Corpo de idosa desaparecida encontrado em Faro

O corpo de Ilda Velhinho de Sousa, de 91 anos, já foi encontrado. A idosa estava desaparecida desde no dia 1 de fevereiro. O cadáver foi descoberto por populares, que alertaram as autoridades, na zona do Vale das Almas, no concelho de Faro.









Ao que o CM apurou, após os testes para identificação do corpo, as autoridades informaram os familiares de que se tratava de Ilda Sousa. O funeral decorre hoje.

Em fevereiro, foram feitas várias buscas em Faro e noutros concelhos com participação de elementos da GNR, PSP e da Polícia Marítima e com recurso a drones e cães pisteiros.