Um cadáver foi encontrado esta quarta-feira em Alquerubim, Albergaria-a-Velha, em avançado estado de decomposição, numa zona de floresta. Ao que tudo indica, trata-se do corpo de uma mulher.O alerta foi dado pelo proprietário do terreno, quando se deparou com o cadáver, durante uma operação de limpeza.No local está a GNR, os Bombeiros de Albergaria-a-Velha e a Polícia Judiciária de Aveiro.