Corpo de mulher encontrado a boiar no rio Douro

O corpo de uma mulher foi encontrado a boiar no rio Douro, na zona da Ribeira, no Porto.



O alerta foi dado às 18h50, sendo que para o local foram mobilizado meios dos Sapadores do Porto e da Polícia Marítima do Douro. O cadáver acabou por ser resgatado por uma embarcação turística.





A mulher aparentava ter cerca de 50 anos, mas não possuía identificação. Desconhece-se as causas da morte.A Polícia Marítima não tinha nenhum alerta de desaparecimento que corresponda à descrição desta vítima. O caso está agora a ser investigado.