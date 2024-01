Corpo de mulher preso a malas com pedras encontrado em Ovar

O corpo de uma mulher, com idade estimada entre os 30 e os 40 anos, foi encontrado ao início da tarde desta quinta-feira num poço isolado em Ovar. O alerta foi dado por um popular.



O cadáver, que se encontrava em avançado estado de decomposição, estava preso a duas malas que continham pedras no interior.



Ao que o CM apurou, a mulher tinha ainda pedras dentro da roupa e usava luvas.



O corpo foi removido e levado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro para ser alvo de autópsia.



Há duas mulheres desaparecidas na zona, uma desapareceu há cerca de sete dias e a outra é a grávida da Murtosa, Mónica Silva.



No local estão os bombeiros de Ovar, GNR, PSP e ambulância médica de Ovar.



A Polícia Judiciária foi acionada para a investigação.