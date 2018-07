Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo deu à costa no porto de Ponta Delgada

Polícia Marítima retirou o cadáver da água na manhã desta terça-feira.

11:59

O corpo de um homem deu esta terça-feira à costa "na zona mais interior" do porto de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, disse à agência Lusa fonte da autoridade marítima.



O capitão do porto de Ponta Delgada acrescentou que "esta manhã a Polícia Marítima retirou um corpo já cadáver, do sexo masculino", não avançando, no entanto, para já com a identidade da vítima.



Cruz Martins disse que "o alerta foi dado por um popular, estando a Polícia Marítima a desenvolver todos os procedimentos legais que uma situação desta natureza envolve, nomeadamente o contacto com o Ministério Público".