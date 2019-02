Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corpo encontrado no bairro dos Falcões em Braga

PJ do Porto está a investigar.

Um corpo foi encontrado esta ter-feira ao final da noite na Rua Padre Cruz, no bairro dos Falcões, em Braga.



Os bombeiros foram chamados ao local às 23h45 e efetuaram a remoção do cadáver e limpeza da via.



A PJ do Porto está a investigar o caso.