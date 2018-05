Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Encontrado corpo a boiar no rio Minho em Melgaço

Alerta foi dado por um popular às 14h23.

15:31

Um corpo foi encontrado na tarde deste sábado no rio Minho, em Melgaço, apurou o CM junto dos bombeiros locais.



Segundo aquele Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o alerta foi dado por um popular às 14h23, tendo sido mobilizados para o local meios da Polícia Marítima de Caminha e da GNR e dos Bombeiros de Melgaço.



Em cima da mesa está a hipótese de se tratar do cadáver do pescador de 67 anos que está desaparecido desde a noite de 21 de abril naquele concelho, após ter saído de casa para ir a uma pesqueira (estrutura em pedra típica do Minho, existente nas margens do rio e usada para colocar redes para pesca da lampreia).