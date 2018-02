Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrupção apontada a magistrado de Felgueiras

O caso remonta a 2014 e a 2016.

25.02.18

O procurador António Carvalho, de 53 anos, que estava no Tribunal de Felgueiras está acusado de seis crimes de corrupção passiva e quatro de abuso de poder. Segundo o jornal Público, no mesmo processo, que está na fase de instrução, no Tribunal do Marco de Canaveses, são ainda indiciados de corrupção quatro empresários e cinco sociedades.



Em causa, estarão vários pedidos que o procurador fez nas Finanças para que os serviços tributários suspendessem inspeções a determinadas empresas e também solicitações aos serviços da Segurança Social para aceitarem pedidos feitos por uma empresa de construção para destacar trabalhadores para países europeus, mesmo que não reunissem os requisitos.



Como contrapartida, o procurador recebeu vários empréstimos de empresários beneficiados, sem juros e sem prazo definido. Desde 2010, contabilizava mais de 432 mil euros em empréstimos em dívida.



O procurador aposentou-se por incapacidade em 2017.