Costa evita responder sobre falhas e diz que prioridade é reconstruir casas

Primeiro-ministro está no local para avaliar danos.

15:17

O primeiro-ministro já chegou a Monchique para visitar as zonas afetadas pelos incêndios e avaliar as consequências do mesmo.



Costa afirma que a "prioridade é reconstruir" e voltou a sublinhar o facto de não ter havido perdas humanas.



Quanto às falhas de que o Governo tem vindo a ser acusado, Costa sublinhou o número de meios que foram mobilizados e afirma que esta foi uma operação bem sucedida, fugindo à maior parte das questões.



O primeiro-ministro alega que as vidas foram protegidas, humanas e dos animais, e que essa era a principal missão.



Após insistência dos jornalistas, Costa afirma que será efetuada uma investigação por parte do Ministério da Administração Interna, normal neste tipo de situações, para determinar se efetivamente houve falhas.



"Um dia saberemos todas as circunstâncias", diz Costa sobre a razão pela qual o incêndio levou tanto tempo a ser circunscrito. No entanto, afirma que não lhe cabe a si "especular".



"Esforço tem de continuar", conclui Costa no que toca à prevenção.



Sobre a sua ausência e a de Marcelo neste grande incêndio, o primeiro-ministro afirma que seguiram as recomendações de não estarem presentes para que o conbate não fosse prejudicado.