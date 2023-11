Um incêndio numa casa, esta manhã de sábado, destruiu a cozinha da habitação.Segundo os Bombeiros de Monção, três pessoas foram assistidas no local, mas recusaram transporte para o hospital. O alerta foi dado cerca do meio-dia.No local estiveram os Bombeiros de Monção com 11 operacionais e cinco viaturas.O fogo foi rapidamente extinto. As causas do incêndio são desconhecidas. As autoridades estão a investigar.