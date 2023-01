Uma criança de oito anos sofreu ferimentos graves depois de ter sido atropelada, esta manhã de domingo, na Rua de Gondesende, em Esmoriz, no concelho de Ovar.O menino sofreu vários traumatismos na cara e nos braços e teve de ser transferido para o Hospital S. João, no Porto.O acidente aconteceu pelas 11h00 e deixou a vítima em estado grave.A criança foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Esmoriz e pela VMER de Santa Maria da Feira.A GNR esteve no local a tomar conta da ocorrência.