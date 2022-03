As autoridades estão a efetuar esta sexta-feira uma operação de resgate a um jovem que caiu dentro de um poço em São Bartolomeu de Messines.O jovem, natural de Paderne, estava desaparecido desde o dia 16 de março.No local estão mais de 44 operacionais apoiados por 15 veículos.Os trabalhos começaram desde as 6h55 e, segundo apurou o CM, estão empenhadas várias equipas de diferentes valências.O jovem poderá ter caído com o cão.