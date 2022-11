Homem cai do terceiro andar de prédio no Porto

Um homem, de 34 anos, caiu da varanda do terceiro para o primeiro andar de um prédio, na Praça da Corujeira, no Porto.Inicialmente, fonte dos bombeiros tinha indicado tratar-se de uma criança.O alerta para a ocorrência foi dado às 13h42 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto , com apoio de uma viatura médica de emergência e reanimação, foi accionado para o local.Os operacionais procederam ao resgate e estabilização da vítima que sofreu ferimentos muito graves e foi transportada em estado crítico para o hospital de São João, no Porto.Uma equipa de psicólogos do INEM foi acionada para prestar apoio a familiares e moradores do primeiro andar do prédio.A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.