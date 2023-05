Uma criança, de 12 anos, caiu do 12º andar na Rua Almada Negrais, na Tapada das Mercês, em Sintra.



Ao que o CM apurou a vítima encontrava-se sozinha em casa com os irmãos.



Quando os bombeiros chegaram ao local, a criança já estava em paragem cardiorrespiratória e, por isso, foi declarado o óbito.



No local está também a PSP.