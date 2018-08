Há ainda cinco feridos registados.

Cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais uma criança de quatro anos, numa colisão frontal entre dois automóveis, quinta-feira à noite, na EN206, em Pica, Fafe.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros e hospitalizadas.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.