Criança de quatro anos ferida em colisão entre mota e carro em Vale de Cambra

Um motociclista ficou ferido com gravidade, esta manhã de sábado, numa colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Vale de Cambra. Os dois ocupantes da viatura, um homem e uma criança, de quatro anos, sofreram ferimentos ligeiros.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros de Vale de Cambra, para uma colisão rodoviária, na Estrada Nacional 227. A vítima grave foi levada o hospital de Gaia. Já os feridos ligeiros foram levados para o hospital da Feira.Os bombeiros e a GNR de Vale de Cambra, a equipa médica de emergência e reanimação da Feira (VMER) e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV/INEM) de Oliveira de Azeméis estiveram no local.As autoridades investigam as causas do acidente.