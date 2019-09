Uma mulher, com cerca de 70 anos, ficou ferida com gravidade, este sábado à tarde, numa colisão na Rua Pinto Aguiar, em Vila Nova de Gaia. No mesmo acidente, uma criança, de 13 anos, também ficou ferida.As vítimas foram hospitalizadas. Os bombeiros Sapadores e de Coimbrões estiveram no local.A PSP foi chamada ao local.A via está cortada nos dois sentidos.