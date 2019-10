Criança, mãe e padrastro morrem intoxicados por monóxido de carbono

Orelatório preliminar da autópsia confirma que Ricardo Querido, de 10 anos, Catarina Ribeiro, 34, e Rui Costa, de 28, morreram intoxicados após inalarem monóxido de carbono proveniente de um esquentador a gás que apresentava falhas no funcionamento.O menino, a mãe e o padrasto foram encontrados em casa, na manhã de terça-feira, na Aldeia de Joanes, Fundão, pelo pai da criança, Carlos Querido.As vítimas vão a sepultar esta quinta-feira. Catarina será enterrada na localidade de Telhado, de onde era natural. A criança será sepultada no cemitério de Donas, terra natal do pai Carlos. Durante a manhã, Rui Costa, que mantinha uma relação com Catarina, será enterrado no cemitério de Pero Viseu.Para além da autópsia, vão também ser realizados exames toxicológicos, através da recolha de mostras de sangue, com vista a confirmar o excesso de monóxido de carbono. Na casa vão também ser realizadas perícias, pela PJ da Guarda, com o objetivo de detetar os locais de fuga do gás. A investigação vai por isso continuar.