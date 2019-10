Criança mordida por cobra píton em Vila Verde

Uma criança foi mordida por uma cobra píton na Vila do Prado, concelho de Vila Verde, e a situação ilegal levou à identificação de uma mulher de 41 anos, avança o jornal Diário do Minho."Na sequência de uma ocorrência, em que uma criança foi mordida ao alimentar o referido animal, foi efetuada uma fiscalização que resultou na identificação do detentor do réptil e na apreensão da espécie e do respetivo aquário", disse a GNR, de acordo com o jornal.A criança foi socorrida no local pelos bombeiros e posteriormente transportada para o Hospital de Braga.A detenção ilegal de uma espécie réptil é punível com uma coima até 20 mil euros.