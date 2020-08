Crianças assistiram a tiroteio na Póvoa de Varzim que fez um ferido grave

Ele começou a disparar na direção do homem, uns tiros acertou, outros não. Estavam aqui crianças e bastantes pessoas que frequentam o café." O relato é de uma testemunha do pânico que se registou ao final da tarde de sexta-feira, no bairro da Sopete, na cidade da Póvoa de Varzim.O pescador, de cerca de 40 anos, atingido com quatro tiros de pistola no peito, no abdómen, num braço e numa perna, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica de urgência, ontem de madrugada, no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos. Encontra-se a recuperar e fora de perigo. Já o atirador, à hora de fecho desta edição, continuava em fuga, procurado pelas autoridades policiais."No meio do azar de ter acontecido uma coisa destas, ainda tivemos sorte por não haver mais vítimas com tantos tiros", acrescentou ao CM o mesmo homem, que pediu anonimato.Ao que o CM apurou, a violência ocorreu na sequência de uma discussão por motivos fúteis, entre o grupo que acompanhava o agressor e, do outro lado, o pescador que acabou atingido pelos disparos.Acompanhado por um dos amigos, o homem que realizou os disparos fugiu do local de automóvel em direção à A28. A PSP e a Polícia Judiciária procuraram o suspeito, mas ontem não era conhecida qualquer detenção. No local, estiveram os Bombeiros da Póvoa de Varzim e uma equipa médica do INEM. A irmã da vítima ficou em choque com toda a situação e teve de ser assistida e posteriormente hospitalizada.