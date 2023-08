Crianças fogem de instituição e são encontradas na estação de Pinhal Novo

Duas crianças foram encontradas, esta segunda-feira, na estação de comboios do Pinhal Novo, em Palmela, depois de terem fugido da instituição onde viviam, na Baixa da Banheira.Os menores têm quatro e oito anos. O mais velho foi encontrado sem roupa na parte superior do corpo e apresentava ferimentos nas costas. A outra criança estava descalça.O alerta foi dado pela segurança da estação. As crianças foram encontradas por populares, que se encontravam no local.De acordo com a GNR foi feito um auto da ocorrência e ainda não se sabe a origem dos ferimentos. O Ministério Público, a Segurança Social e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) já estão informados do caso.