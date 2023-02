Tem 15 anos e ficha na PSP desde os 11. Mora na Quinta do Mocho, Sacavém, concelho de Loures, onde afirma ter comprado, por 400 euros, a pistola com que foi apanhado por uma patrulha na sexta-feira passada na estação de comboios da Gare do Oriente, em Lisboa. Alegou que a arma de fogo era para “defesa pessoal” contra gangs rivais e foi entregue à mãe e solto.









