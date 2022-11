A criminalidade rodoviária - que inclui a condução perigosa, sob o efeito de álcool, sem habilitação legal e os crimes de desobediência - aumentou cerca de 50%, no distrito de Lisboa, entre janeiro e outubro, face a 2019.



Segundo dados oficiais a que o CM teve acesso, no mesmo período, aumentaram também os crimes de burla (40%), a violência doméstica (mais de 10%) e a criminalidade relacionada com o tráfico de estupefacientes (acima dos 5%).









