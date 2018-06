Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cultural da Pontinha com a casa às costas

Clube nascido em 1974 deixa o bairro Padre Cruz e vai para instalações em Odivelas.

Por Bernardo Esteves | 09:18

Faixas negras em sinal de luto decoram as degradadas instalações do Clube Atlético e Cultural (CAC) da Pontinha, no bairro Padre Cruz. O clube atravessa dias difíceis devido à necessidade de deixar as atuais instalações, situadas na zona onde será erigida a nova Feira Popular de Lisboa, e à demora na construção da futura casa: o Complexo Desportivo Municipal de Carnide.



Para já, o CAC iniciou a transferência provisória para o Complexo Desportivo de Porto Pinheiro, em Odivelas.



"Andamos com a casa às costas e temos receio de perder os atletas. Temos cerca de 280 a praticar futebol, dos traquinas aos seniores, e no futebol feminino", disse ao CM o presidente António Roque, apelando a uma "resolução rápida das questões para acabar com esta agonia".



O concurso para construção do complexo de Carnide já ficou deserto duas vezes, por falta de interesse dos empreiteiros. Segundo a Câmara de Lisboa (CML), que delegou a construção à Junta de Freguesia de Carnide, "a empreitada encontra-se em fase de lançamento de novo concurso". A autarquia lisboeta prevê que a obra arranque "até ao último trimestre de 2018".



Nas instalações provisórias em Odivelas, o clube, fundado em maio de 1974, queixa-se da dificuldade em conciliar a atividade desportiva com outros agentes que utilizam o complexo. A CML garante que "em breve terão ao seu dispor 2 campos e instalações de apoio".



O CAC tem-se destacado pela organização do Torneio Internacional da Pontinha, que vai já na 37ª edição, pelo qual passaram craques como Cristiano Ronaldo, Beto ou Miguel Veloso.