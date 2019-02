Mustafá e irmão traídos por cúmplice durante julgamento

Arguido afirmou ainda que dois agentes da PSP estavam no local dos crimes.

Por João Carlos Rodrigues | 12.02.19

Um arguido do processo que senta Paulo Pereira Cristóvão e o cabecilha da Juve Leo no banco dos réus por crimes de associação criminosa, roubo e sequestro confessou esta segunda-feira, na primeira sessão da repetição do julgamento, a participação em pelo menos sete dos assaltos e colocou Mustafá e o irmão, tal como dois agentes da PSP, nos locais dos crimes. julgamento está a ser repetido depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter decretado a nulidade da instrução feita pelo juiz Carlos Alexandre, por incompetência do tribunal central. Serge Torres, técnico de climatização de 36 anos, assumiu a participação num assalto ao lado dos agentes da PSP Elói Fachada, Luís Conceição e Telma Freitas, feito com base num mandado de busca forjado e que vitimou duas mulheres em Mem Martins. Explicou de que forma entrou para o grupo."Sou um membro que entrou à última da hora. Só sabia que era um trabalhinho para ganhar 1500 euros. Fui com o Vítor Hugo [Mário Lopes, um dos arguidos], o Elói e o Conceição até ao Centro Sul, onde estavam o Nuno Mendes e o Paulo Santos [Mustafá e o irmão] e daí para o Cascais Park, um condomínio fechado. Deram-me um colete a dizer ‘Polícia’ e disseram para eu ficar junto ao segurança enquanto eles subiam. Depois desceram e fomos embora. No regresso deram-me as chaves de um BMW, um Lamborghini e um Aston Martin, que eu deitei fora", explicou ao coletivo de juízes, antes de assumir que recebeu o dinheiro combinado, desconhecendo o montante roubado.