Curso de formação da GNR arranca segunda-feira em Portalegre com 302 guardas provisórios

A GNR anunciou hoje que vai iniciar em Portalegre o 44.º curso de formação de guardas, com duração de cerca de oito meses, sendo a incorporação composta por 302 guardas provisórios.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a GNR explica que o curso vai ser ministrado a partir de segunda-feira no Centro de Formação de Portalegre da GNR, decorrendo o curso à distância e presencialmente, de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde.

Dos 302 guardas provisórios a incorporar, "10%" são do género feminino, "93%" têm como habilitações literárias o 12.º ano, ao passo que "7%" têm formação académica superior.

De acordo com a GNR, "57%" dos guardas provisórios têm entre 20 e 24 anos e "46%" já cumpriu o serviço militar nas Forças Armadas.

Além das matérias relativas à formação geral militar e à formação nas áreas jurídicas e técnico-profissionais, o curso contemplará ainda uma vertente de caráter prático (formação em exercício), com o objetivo de proporcionar aos guardas provisórios uma "experiência prática" de exercício das funções inerentes ao serviço operacional da GNR.