Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Curto-circuito em cozinha provoca incêndio em habitação em Lisboa

Alerta foi dado às 20h20 desta segunda-feira.

21:14

Um incêndio deflagrou dentro de uma habitação durante a noite desta segunda-feira, na Rua do Cruzeiro, em Lisboa.



De acordo com informação avançada por fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, na origem do incêndio esteve o curto-circuito no exaustor de uma cozinha.



A mesma fonte confirmou ao CM que não há registo de feridos, nem danos materiais e que cerca das 20h45 o incêndio estava extinto.



No local estiveram 14 operacionais acompanhados por quatro viaturas de apoio. O alerta foi dado às 20h20.