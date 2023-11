“Uma mulher amarrada no pátio de uma casa devoluta no antigo Bairro das OGMA. Diz que foi sequestrada!” Este foi o alerta recebido pela PSP de Alverca pelas 18h45 de terça-feira depois de um morador na zona ter reparado na ‘vítima’, caída no chão, e que levou à mobilização de vários carros-patrulha para o local.









