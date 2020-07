Debate instrutório do caso Éter está agendado para setembro

O início do debate instrutório do processo Éter - no qual está em causa a viciação de procedimentos de contratação pública na Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) - está agendado para 1 de setembro. A diligência decorrerá no Auditório Municipal de Vila Nova de Gaia.



Na base do processo está uma megaoperação da PJ, em 2018, que levou à prisão preventiva do então presidente da TPNP, Melchior Moreira - libertado a 6 de maio -, por contratar amigos para aquela entidade sem cumprir normas legais e falseando resultados dos concursos.



