Vai ser preciso esperar até maio para saber se o Ministério Público (MP) vai conseguir convencer o juiz Pedro Santos Correia a levar a julgamento os arguidos no caso do Banco Espírito Santo (BES), segundo a decisão tomada esta terça-feira no Tribunal de Monsanto.



O debate instrutório do caso, que antecede o julgamento, por decisão do juiz, deveria ter começado esta terça-feira, um ano depois de arrancar a fase de instrução, e quase três anos depois de o MP ter deduzido a acusação a 25 arguidos, entre os quais o antigo presidente do Grupo Espírito Santo, Ricardo Salgado, a quem foram imputados 65 crimes, como associação criminosa, corrupção ativa e burla qualificada.









