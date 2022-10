Debate instrutório do processo "O Negativo" arranca esta segunda-feira

Paulo Lalanda e Castro, antigo administrador da Octapharma e ex-patrão de José Sócrates, e Luís Cunha Ribeiro, antigo presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, estão esta segunda-feira em tribunal para assistir ao debate instrutório do processo "O Negativo", conhecido por "Máfia do Sangue", no qual são os principais arguidos.A diligência é presidida pelo juiz Ivo Rosa.Em causa o negócio do plasma sanguíneo, feito entre Paulo Lalanda e Castro e Luís Cunha Ribeiro, que terá beneficiado a Octopharma em concursos públicos.Em novembro de 2019, o Ministério Público acusou sete arguidos, incluindo uma empresa, estando em causa crimes de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e branqueamento de capitais. As suspeitas de negócios irregulares com plasma sanguíneo terão lesado o Estado em cerca de 100 milhões de euros.Paulo Lalanda e Castro está acusado por crimes de corrupção, falsificação e lavagem de dinheiro relacionados com negócios milionários do plasma feitos durante anos entre privados e o Estado.