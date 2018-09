Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deduzida acusação por homicídio a pedreiro de 37 anos em Castro Marim

Suspeito de matar o patrão, Carlos José Corriente da Silva, de 63 anos.

Por T.G. | 08:43

O Ministério Público de Faro anunciou esta quinta-feira que foi deduzida a acusação do pedreiro de 37 anos suspeito de matar o patrão, Carlos José Corriente da Silva, 63 anos, em março último, em Castro Marim.



O suspeito terá morto a vítima à pancada com um taco de basebol, supostamente no seguimento de uma discussão por causa de uma dívida.



O pedreiro entregou-se à GNR dias depois do crime. Carlos José Corriente da Silva era familiar do músico Paco de Lucía.