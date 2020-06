Defensor de Sócrates chamado para o Governo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O juiz conselheiro José Lopes da Mota é o novo adjunto da ministra da Justiça, Francisca Van Dunem. Em 2009 foi castigado com uma suspensão de 30 dias por ter pressionado dois procuradores a arquivarem suspeitas contra o antigo primeiro-ministro José Sócrates, no processo Freeport. Lopes da Mota terá avisado que Sócrates estava “muito preocupado com a evolução e andamento do processo” e que podiam existir consequê...