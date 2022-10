A defesa do francês Anas Kataya - acusado de matar um estudante de 23 anos, na madrugada de 10 de outubro de 2021, no centro do Porto - colocou esta quinta-feira em causa a autópsia realizada ao corpo da vítima e diz que quer ouvir dois peritos forenses que podem vir a clarificar o coletivo de juízes sobre o que causou a morte de Paulo Coreia.





O objetivo é agora perceber se o jovem morreu devido ao murro desferido por Anas, ou se perdeu a vida ao cair, quando bateu com a cabeça. O suspeito da morte está em prisão preventiva.