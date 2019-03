Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deixa pai idoso despido no caixote do lixo

Homem de 83 anos agredido e despido pelo próprio filho na Lourinhã.

Por Miguel Curado | 09:46

Um idoso de 83 anos foi agredido, despido e colocado num caixote do lixo pelo filho, em Ribamar, Lourinhã. A vítima foi salva duas horas depois, por transeuntes que o ouviram a gritar.



O autor das agressões tem cerca de 50 anos e é o único dos três filhos do idoso que reside com o pai. O CM sabe que a vítima já tinha apresentado várias queixas contra o filho, por agressões. O filho, que tem problemas mentais, discutiu mais uma vez com o pai na tarde de quarta-feira.



Fonte policial explicou ao nosso jornal que o idoso foi agredido e depois obrigado pelo filho a despir-se, até ficar completamente nu. Obrigado a sair para a rua, o idoso foi forçado a entrar num caixote do lixo público e ali abandonado.



Só cerca de duas horas depois é que populares ouviram os gritos e chamaram o INEM. Foi transportado para o Hospital de Torres Vedras, onde recebeu assistência. Acabou por ter alta clínica e regressar a casa, onde o filho se mantém.



O caso foi de imediato comunicado ao Ministério Público, que entregou a investigação à GNR.