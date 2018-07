Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Burlonas deixadas à solta após enganarem idosos

Três mulheres apanhadas pela GNR e soltas pelo tribunal.

Por Pedro Galego e João Nuno Pepino | 08:52

Escolhiam as vítimas mais vulneráveis, sobretudo os idosos isolados. Atacaram por todo o País com o conto do vigário, furtando objetos em ouro e dinheiro.



As três burlonas, entre os 32 e 43 anos, residentes em Almeirim, foram detidas, esta quarta-feira, numa operação do Núcleo de Investigação Criminal de Estremoz da GNR. Saíram as três em liberdade por ordem do Ministério Público.



"Usavam o típico conto do vigário e quando ganhavam a confiança das vítimas introduziam-se nas casas. O mais importante é devolver o sentimento de segurança às pessoas", explicou ao CM fonte da GNR, que anteontem entrou em força em alguns apartamentos na avenida D. João I, em Almeirim, e também em Vila Franca de Xira, em várias buscas domiciliárias.



Foram apreendidas dez doses de metadona, uma carabina de pressão de ar, uma réplica de pistola, uma balança de precisão e vários artigos em ouro e prata avaliados em cerca de 2000 euros.



As três detidas foram constituídas arguidas e apenas sujeitas à medida de termo de identidade e residência.