Casal acusado de falsos peditórios condenado a 4 anos e meio de prisão

Caso aconteceu em Vila Nova de Famalicão e o casal angariou mais de 316 mil euros.

Um casal de Vila Nova de Famalicão que estava acusado de fazer falsos peditórios foi esta terça-feira condenado no tribunal de Guimarães a quatro anos e seis meses de prisão.



Um reformado, ex-funcionário público, que fazia a cobrança dos valores a idosos que pensavam estar a ajudar e contribuir para instituições de crianças com cancro, também recebeu uma pena suspensa de três anos de prisão.



Esquema foi montado pelo casal que em tribunal assumiu a autoria do crime de burla qualificada. Receberam cerca de 316 mil euros segundo apurou o tribunal.