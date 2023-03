Pedro Pessanha, deputado do Chega, foi alvo de uma denúncia nas redes sociais por violação de menor, o que o partido nega ao. O parlamentar, que remeteu explicações para o partido, avançou, sexta-feira, com uma queixa na Polícia Judiciária, por “difamação”, contra a mulher espanhola que fez a denúncia.Blanca Sisó - que se apresenta como curadora quântica e psicóloga - divulgou um áudio em que uma mulher diz que a filha foi violada. Além de o deputado negar essa denúncia, o Chega afirma que fez diligências e apurou não haver queixa-crime no Ministério Público.