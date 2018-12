Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Deputado detido após perseguição à PSP com tiros

Luís Calaça garante que vai pedir o levantamento da imunidade parlamentar para esclarecer o caso.

Por J.C.R. | 01:30

Um deputado do PSD/Madeira foi detido pela PSP depois de uma perseguição com tiros, após fuga a uma operação de trânsito no Funchal na madrugada do dia 2.



Luís Calaça, de 39 anos e ex-presidente da Junta do Caniçal, foi constituído arguido e libertado.



O deputado garante que vai pedir o levantamento da imunidade parlamentar para esclarecer o caso.



Poderá ser indiciado por crimes de condução com álcool, desobediência e tentativa de atropelamento de um polícia.