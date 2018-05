Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrame de hidrocarbonetos registado no porto de Sines

Já foi feita a contenção e já está a ser recolhido o produto.

12.05.18

Um "pequeno derrame" de hidrocarbonetos foi registado este sábado no porto de Sines, no distrito de Setúbal, estando já feita a contenção e a ser recolhido o produto, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 14h14, quando um barco estava a fazer a trasfega de hidrocarbonetos e se partiu "um braço da manga".



"Houve um pequeno derrame para a água, mas já foi feita a contenção e está a ser recolhido o produto", relatou a mesma fonte.



As operações de limpeza envolvem 30 elementos, três embarcações e dois veículos da Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS) e duas viaturas e cinco operacionais da Polícia Marítima, referiu a fonte.