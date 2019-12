Derrame de Ureia corta trânsito no IP8 em Sines

O derrame de uma tonelada de Ureira obrigou esta tarde ao corte da circulação automóvel no IP8, no concelho de Sines, durante cerca de uma hora e meia.

O IP8 faz a ligação entre o Porto de Sines e a A26.

O camião que carregava Ureia do Porto de Sines para a empresa Euroresinas, que está instalada no Complexo Industrial de Sines, começou a perder a carga em andamento e espalhou-a na via numa extensão de 350 metros.

O alerta foi dado cerca das 17h36 e nas operações de limpeza estiveram os bombeiros de Sines com quatro operacionais apoiados por duas viaturas.

Estiveram ainda presentes meios da GNR, Câmara Municipal de Sines, Infraestruturas de Portugal e da Euroresinas.

A situação ficou normalizada cerca das 19 horas. A patrulha da GNR esteve a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.