Desabamento em obra em Vale de Cambra faz segunda vítima mortal

Januário Tavares, um dos quatro trabalhadores que ficaram feridos após uma parede desabar numa obra, na sexta-feira, em S. Pedro de Castelões, Vale de Cambra, não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo, no Hospital de Gaia. O operário da construção civil, de 58 anos, deixa mulher e dois filhos. Januário Tavares ficou soterrado e entrou em paragem cardiorrespiratória, mas os meios de socorro conseguiram reverter a situação e transportaram-no, em estado considerado grave, para a unidade hospitalar, onde veio a falecer.



No mesmo acidente de trabalho, um outro operário também perdeu a vida. Paulo Manuel Pinho, de 46 anos, ficou soterrado nos escombros e, apesar das tentativas de reanimação dos bombeiros e técnicos do INEM, morreu ainda no local. O trabalhador, natural de Roge, deixa mulher e uma filha de 17 anos. O funeral realiza-se esta terça-feira, na Igreja de S. Pedro de Castelões.

