Um desacato numa hamburgueria na rua João Freitas Branco, em Benfica, obrigou este domingo à intervenção da PSP. Um grupo com "elevado número de pessoas", segundo avança fonte da PSP, envolveu-se num conflito com um empregado do restaurante.



Chamada ao local, a autoridade desmobilizou o grupo e identificou os intervenientes.



Ver comentários